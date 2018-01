Swansea ondanks treffer Narsingh op herhaling tegen amateurs

Internetheld Will Grigg schiet West Ham United uit FA Cup

18:27 Wigan Athletic heeft voor een verrassing gezorgd in de vierde ronde van de FA Cup door West Ham United uit het toernooi te knikkeren: 2-0. De welbekende Will Griggs (bekend van het nummer 'Will Grigg's on Fire') maakte beide treffers namens de derde divisionist.