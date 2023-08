Suwon City verscheurt contract Lars Veldwijk vooralsnog niet na rijden onder invloed

Veldwijk zou maandagochtend rond 04.00 uur gearresteerd zijn in Seoul, de hoofdstad van Korea. Volgens de lokale politie was de hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hoog, waarna zijn rijbewijs werd ingenomen. Voor zover bekend reed hij alleen en is de actie van Veldwijk zonder ernstige gevolgen gebleven.

De club van Veldwijk nam het incident zeer serieus. ,,We hebben de Koreaanse voetbalbond op de hoogte gebracht en zijn van plan om maatregelen te nemen”, schreef Suwon City in een verklaring. ,,We buigen ons hoofd in verontschuldiging voor het veroorzaken van bezorgdheid bij de fans die Suwon FC en Lars (Veldwijk, red.) altijd hebben gesteund en liefgehad.”

Wachten op beslissing K League

Vorig jaar ontbond Jeonbuk Hyundai Motors uit Zuid-Korea het contract van Takahiro Kunimoto vanwege rijden onder invloed. Suwon City heeft besloten om de verbintenis van Veldwijk niet te beëindigen, maar wacht nog op een beslissing van welke straf de K League hem oplegt.

Veldwijk speelde sinds 2020 voor Suwon City en scoorde dit seizoen veertien keer, waaronder afgelopen zaterdag tegen rivaal Suwon Samsung Bluewings. In Nederland speelde hij onder meer voor Sparta, FC Groningen, PEC Zwolle en Excelsior. De voetballer is de ex van oud-vlogger en presentatrice Monica Geuze. Samen hebben de twee een kind.