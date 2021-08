Surinaams elftal staat niet achter ontslag Gorré: ‘Het draait om respect’

,,Kortgeleden is de hele staf ontslagen. Wij willen heel duidelijk benadrukken dat er geen enkel overleg heeft plaatsgevonden of informatie is gedeeld met de spelersgroep. De gehele selectie staat pal achter trainer Gorré", staat er in de verklaring. ,,Een trainer ontslaan hoort bij het vak, maar waar het bij ons om gaat, is de onduidelijkheid waarom de keuze is gemaakt.”



Het team vraagt om respect in het proces als opbouwend voetballand en rept verder over slechte kleding, slechte hotels, geen trainingsvelden en ‘uitermate slechte’ voeding. ,,Er wordt het maximale van ons gevraagd, maar wel met de minste middelen.”



Onder leiding van Gorré werd Suriname vorige maand uitgeschakeld in de kwalificatie voor het WK in 2022. Eerder deze maand strandde Natio in de groepsfase van de Gold Cup. ,,De dag na de verloren wedstrijd tegen Jamaica werd ons al verteld door het bestuur dat onze terugtickets al geboekt waren voor 21 juli (de dag na de laatste groepswedstrijd) en dat met nog twee wedstrijden in het vooruitzicht. Dus met andere woorden: er was geen enkel geloof in ons.”



De spelersgroep vraagt om respect in het proces en hoopt dat er snel verbetering volgt. ,,Niet voor onszelf, maar voor ons geweldige Suriname.”