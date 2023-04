Supporters van FC Basel niet welkom in Nice bij return in Conference League

Burgemeester Christian Estrosi van Nice riep de Zwitserse fans vorige week al op om thuis te blijven, met het oog op de veiligheid in zijn stad. Vorig jaar ontstonden rellen in Marseille toen FC Basel het daar tegen Olympique Marseille opnam in de Conference League.

In eerste instantie hadden de autoriteiten in Nice besloten dat de supporters van FC Basel alleen welkom waren als ze per bus zouden komen. Nu mogen ze de stad en dus ook het stadion helemaal niet in. Het eerste duel in Zwitserland eindigde vorige week in 2-2. De Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft donderdag de leiding over de return.