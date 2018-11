Supporter van HSV valt vijf meter naar beneden uit bezoekersvak

Voor Oranje geselec­teer­de Tete eindelijk in de basis bij Lyon

16:46 Kenny Tete maakt vandaag zijn eerste speelminuten van dit seizoen in de Franse competitie. De international van het Nederlands elftal heeft een basisplaats bij Olympique Lyon in de uitwedstrijd tegen En Avant de Guingamp. Tete kwam tot nu toe voor zijn club alleen in actie in de Champions League.