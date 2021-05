Superweekend in La Liga als opstapje naar titel op slotdag: Koeman weet er alles van

Door Edwin Winkels



De gedachten in Barcelona en Madrid gaan terug naar een warme middag in mei in 2014. De laatste speeldag van een razend spannende Primera División, waarin Atlético Madrid, Real Madrid en FC Barcelona het hele seizoen lang gelijk op zijn gegaan. De Koninklijke is een week voor het einde afgehaakt, door een nederlaag bij Celta de Vigo. Koploper Atlético en Barça kwamen die dag trouwens ook niet verder dan gelijke spelen tegen respectievelijk Málaga en Elche.



De zenuwen. De fouten. De druk. De top 3 blijkt niet onfeilbaar. De zinderende strijd om de titel haalt niet het beste in de kandidaten naar boven. Integendeel.



Slotdag, Camp Nou, 97.000 toeschouwers. Barcelona ontvangt Atlético, een mooiere climax is ondenkbaar. Een geschenk van het speelprogramma. Barça moet winnen, de bezoekers hebben genoeg aan een gelijkspel. Het wordt 1-0 door Alexis Sánchez, maar kort na rust maakt Diego Godín gelijk: 1-1. En dat blijft het. Eerste kampioenschap van de Madrilenen sinds 1996.