Supertrio PSG speelt ook met Bordeaux

Bordeaux was dit seizoen nog ongeslagen, maar kreeg zaterdag geen vat op de gevreesde aanvallers van de thuisclub. Neymar opende al in de vijfde minuut de score, door een vrije trap vanaf bijna dertig meter in de kruising te schieten. Een flitsende aanval leverde in de twaalfde minuut de 2-0 op. Het hakje was van Kylian Mbappé, de steekpass door het midden van Neymar en Edinson Cavani maakte het af met een subtiele voetbeweging. De Belgische rechtsback Thomas Meunier tekende voor de derde treffer.