'Super Depay' verovert de Franse harten

Memphis Depay is hot in Frankrijk. Très chaud dus. De Nederlandse aanvaller etaleert bij Olympique Lyon wekelijks een bloedvorm, en wordt overladen met complimenten in de Franse pers.

Volledig scherm Memphis met zijn befaamde hoed waarmee hij vorig jaar aankwam bij Oranje in Noordwijk. © anp Twee jaar geleden dreigde Memphis het nationale lulletje te worden. De miljoenenaankoop van Manchester United meldde zich bij Oranje met een opvallende hoed en sjaal. Onder het mom van ons nationale motto 'doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg' werd de international belachelijk gemaakt.



Dergelijk (leed)vermaak gaat natuurlijk altijd gepaard met prestaties. Of beter nog: het gebrek daaraan. Een speler die elk weekend in de Premier League de ballen tegen de touwen jaagt, zal niet snel uitgelachen worden. Zo'n speler kan zich op pluizige pantoffels met bijpassende berenmuts melden bij Huis ter Duin zonder dat er moeilijk over wordt gedaan.

Memphis niet. De aanvaller was na een prima start in Manchester al redelijk vlot op het tweede plan geraakt. En een bankspeler met vedetteneigingen, daar weet men in Nederland wel raad mee.

Des te knapper is het hoe Memphis zich heeft teruggeknokt. Een jaar geleden verkaste hij naar Olympique Lyon. Na een prima eerste half jaar, is het motortje sinds afgelopen zomer pas echt op volle toeren gaan draaien. Gisteren was hij met twee goals de grote man bij de ruime uitzege op Nice (0-5). Zijn teller in de competitie staat inmiddels op acht. Eentje meer dan Neymar is dat.



Maar ook in de Europa League neemt hij Lyon regelmatig bij de hand. En Oranje leunt tegenwoordig eveneens op zijn bevliegingen. Memphis is eindelijk de ster die hij twee jaar geleden al dacht te zijn.

Kranten

Dat is te merken als je even door de Franse kranten bladert. In L'Équipe is Memphis vandaag voor de zoveelste keer dit seizoen opgenomen in het Elftal van de Week. Niemand in de Franse Ligue 1 scoorde afgelopen speelronde hoger dan het rapportcijfer 8 van de Nederlander.

Volledig scherm © Photo News Ook in Le Figaro prijkt Memphis - samen met Kenny Tete die een assist gaf - in het Elftal van de Week. 'Stabiel en efficiënt', zo worden Memphis' prestaties omschreven. De krant stipt aan dat de Nederlander in de Franse competities in alleen in uitwedstrijden scoort. Een soort omgekeerde Jens Toornstra dus, met doelpunten in Rennes, Angers, Troyes (3x), Saint-Étienne en Nice (2x).

Volgens France Football zijn de huidige prestaties van Memphis voor een groot deel te danken aan Lyon-coach Bruno Genesio. Het blad maakt een klein sprongetje in het verleden, naar 22 september. Op die dag maakte Genesio namelijk zijn wedstrijdselectie bekend voor de wedstrijd tegen Dijon een dag later. Memphis, die tot dan toe één competitiegoal had gemaakt, zat daar niet bij.

Genesio raakte de juiste snaar, weet France Football: want sinds die dag is het 'Super Depay', met zeven competitietreffers in evenveel wedstrijden. Een lijn die de aanvaller moeiteloos heeft doorgetrokken bij Oranje: drie goals in de laatste vier interlands. Welbeschouwd is het doodzonde dat voor Memphis geen WK gloort aan de horizon van dit nu al weergaloze seizoen.