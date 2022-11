Summerville steekt in bloedvorm: vierde goal op rij voor jonge Nederlander

Reportage Extreem ambitieus Royal Antwerp FC droomt van nieuw succes: ‘The sky is the limit nu’

Na een flitsende start van negen zeges op rij is de opmars van het extreem ambitieuze Royal Antwerp FC onder Mark van Bommel wat gestokt. Een punt thuis tegen Anderlecht (0-0) is anno 2022 allang niet meer voldoende. ,,Dat het publiek fluit is logisch, dat had ik ook gedaan.”

7 november