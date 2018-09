Succesdirecteur Marotta weg bij Juventus

Onduidelijk is waarom Marotta weg gaat en wie hem opvolgt. ,,De club voert een uitgebreide vernieuwing door'', zegt de CEO op de website van Juventus. ,,Mijn mandaat als directeur eindigt op 25 oktober. Op de lijst met bestuursleden die maandag wordt gepresenteerd, zal mijn naam niet staan. Ik blijf nog even in dienst, maar om speculatie voor te blijven kondig ik mijn vertrek alvast aan. Ergens in de komende dagen zal ik samen met de voorzitter een toelichting geven. Ik heb hier acht prachtige jaren gehad, vol succes. Juventus blijft altijd in mijn hart."