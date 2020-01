Suárez vier maanden uit de roulatie vanwege operatie aan meniscus

Suárez raakte donderdagavond geblesseerd in Saudi-Arabie, waar FC Barcelona in de halve finale in de strijd om de Spaanse Supercup met 3-2 verloor van Atlético Madrid.

Suárez komt dit seizoen mogelijk nog wel in actie, maar dat zal dan alleen in de absolute slotfase van het seizoen zijn. Zo staat de finale van de Champions League dit jaar op het programma op zaterdag 30 mei, maar het zal voor FC Barcelona zonder de goals van Suárez een enorme opgave worden om die te bereiken. De 32-jarige spits uit het Uruguayaanse Salto was dit seizoen goed voor 14 goals in 23 wedstrijden in alle competities: elf goals in La Liga en drie goals in de Champions League.