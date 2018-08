Suarez in 200 duels voor Barcelona 152 keer trefzeker

DFB-baas: Had Özil meer moeten steunen tegen racisme

19:55 DFB-voorzitter Reinhard Grindel geeft toe dat hij Mesut Özil meer had moeten steunen toen de voormalig Duits international racistisch werd bejegend na een foto met de Turkse president Recep Erdogan. ,,Zulke aanvallen zijn onacceptabel. Het spijt me dat Mesut Özil vond dat de DFB hem in de steek had gelaten’’, aldus Grindel tegen de Duitse krant Bild.