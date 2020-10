Suárez denkt dat Messi overtuigd kan worden ook volgend seizoen bij Barça te blijven

Messi uitte zijn onvrede over de directie en een gebrek aan toekomstplannen. Toch bleef hij en trainer Ronald Koeman zei dat de Argentijnse superster zijn belangrijkste speler zal zijn dit seizoen. In maart 2021 heeft clubpresident Josep Maria Bartomeu verkiezingen uitgeschreven. Deze kunnen vervroegd plaatsvinden bij een motie van wantrouwen tegen hem en het bestuur.

Vanaf januari kan Messi met andere clubs onderhandelen, want zijn contract loopt in de zomer van 2021 af. Manchester City heeft onder meer interesse. Dan worden de vedette en trainer Pep Guardiola weer herenigd als het tot een overstap komt.

Financiële middelen beschikbaar

Mocht Messi vertrekken dan is er aan interesse geen gebrek, want de operationeel directeur Omer Berrada van Manchester City heeft in een interview met Manchester Evening News gezegd dat voor hem de deur open staat. ,,Het is bijna niet te raden wat er komende zomer gaat gebeuren", aldus Berrada. ,,Messi is het grootste talent van zijn generatie, de beste ter wereld en mogelijk een uitzondering op de investeringen die we normaal doen. Ik denk dat wij de financiële middelen hebben om een dergelijke investering te doen voor een spits als dat nodig is.”