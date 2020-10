Stuttgart loopt averij op tegen FC Köln

Orel Mangala schoot Stuttgart meteen in de eerste minuut op 1-0 nadat Sasa Kalajdzic de bal goed had teruggelegd. Köln kwam op gelijke hoogte via Sebastian Andersson. De Zweed benutte een strafschop, die hij had gekregen na een overtreding op hem door Atakan Karazor. Bij Köln werd Kingsley Ehizibue, oud-speler van PEC Zwolle, al na een kwartier gewisseld.