Struijk met Leeds op eigen veld onderuit tegen Wolves

Juventus De Ligt weer terug op het trainings­veld: ‘Ik kom dichterbij’

19:45 Matthijs de Ligt heeft zich maandag bij Juventus voor de eerste keer na zijn schouderoperatie weer op het trainingsveld laten zien. De oud-Ajacied deed in Turijn deels mee met de oefensessie van de A-selectie, die in voorbereiding is op de uitwedstrijd in de Champions League tegen Dinamo Kiev, dinsdag in Oekraïne.