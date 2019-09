Strootman komt met zege naar Oranje

Strootman speelde de hele wedstrijd in het elftal van trainer André Villas-Boas. De Ridderkerker kreeg in de blessuretijd een gele kaart. Met zeven punten uit vier duels staat Marseille op de achtste plaats in de Ligue 1.



Lille, tegenstander van Ajax in de Champions League, verloor met 2-0 bij Stade Reims. De doelpunten vielen in de laatste 20 minuten, toen Lille met tien man speelde nadat Yusuf Yazici met twee gele kaarten uit het veld was gestuurd.



Nog zonder de van Ajax overgekomen Kasper Dolberg won Nice bij Stade Rennes: 1-2. Racine Coly maakte in de blessuretijd het winnende doelpunt voor de ploeg van trainer Patrick Vieira. Nice kwam daardoor op negen punten, evenveel als Paris Saint-Germain, Rennes en Angers.