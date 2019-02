Streppel wacht op Cyprus met complete selectie al drie maanden op salaris

Anorthosis is in principe als vijfde geëindigd in de reguliere competitie en had dus recht op deelname aan de play-offs om het kampioenschap, waar de beste zes teams deel van uitmaken. De ploeg krijgt echter zes punten aftrek, omdat de net aangetrokken keeper Francis Uzoho eerder deze maand is opgesteld terwijl zijn medische papieren niet in orde waren. Bovendien werd daardoor de begin deze maand gewonnen wedstrijd tegen Apollon reglementair een 0-3 nederlaag. ,,Er is hier niet eens een dokter in dienst”, zei Streppel erover.



De coach reageerde vanuit Cyprus en stelt dat hij niet helemaal verrast is. ,,Toen ik hier in oktober heen ging, wist ik dat je met dit soort dingen te maken kunt krijgen. Ik ga ervan uit dat het allemaal goed komt, maar voor de ploeg is het niet makkelijk geweest. We wilden vandaag een soort statement maken met zijn allen en hopen dat het uiteindelijk in orde komt. Mijn contract is waterdicht, dus ik ga niet uit van problemen. Ik wil er ook niet te veel naar buiten toe over zeuren, omdat dit dingen zijn waarvan je weet dat ze kunnen gebeuren. Toch was het vandaag tijd om even een punt te maken.”



Streppel nam op Cyprus tijdens een persconferentie het woord, terwijl de spelers van Anorthosis naast hem in de zaal stonden. ,,Ondanks alle problemen hebben ze zich heel professioneel opgesteld en winnen we vandaag ook nog in de absolute slotfase. Dat zegt wel iets over ze, het is niet makkelijk geweest.”