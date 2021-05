Streep door EK voor Spaans talent Ansu Fati

Spaanse media loven ‘onvervang­ba­re Frenkie de Jong’ na comeback FC Barcelona

3 mei Frenkie de Jong is na de 2-3 zege in Valencia opnieuw de meest bewierookte Barcelona-speler in de Spaanse media. ,,Hij is op weg een van de beste aanwinsten van Barça deze eeuw te worden’’, stelt La Vanguardia.