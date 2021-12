Streep door duel Tottenham Hotspur: overwintert Vitesse nu in Europa?

Tottenham Hotspur heeft woensdag op eigen initiatief besloten het duel met Stade Rennais niet te spelen. De reden is een corona-uitbraak, waardoor een rits spelers in quarantaine moet.



De mededeling vanuit Londen zorgt voor verwarring en verbijstering. De UEFA antwoordde pas vanmorgen, door te bevestigen dat er een streep is gezet door het duel. Bij Vitesse was er volop onduidelijkheid. En in Frankrijk zijn ze hevig ontstemd. Rennes landde namelijk gisteren per vliegtuig in de Britse hoofdstad, klaar om de laatste wedstrijd in Groep G af te werken.