Stoke City mist Martins Indi in cruciale kelderkraker

De Nederlandse verdediger heeft last van een liesblessure. De oud-Feyenoorder viel afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Liverpool (0-0) in de 52ste minuut uit. ,,Hij is helaas niet op tijd hersteld'', liet coach Paul Lambert weten. ,,Misschien kan hij volgend weekeinde in onze laatste competitiewedstrijd tegen Swansea City weer meedoen. Dat valt nu nog niet te zeggen.''