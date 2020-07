Stoke City houdt Brentford op derde plaats in Championship

Brentford had uitstekende zaken kunnen doen nadat West Bromwich Albion gisteravond met 2-1 verloor bij Huddersfield Town, maar de ploeg van de Deense coach Thomas Frank liet dat na. Stoke City won door een goal van spits Lee Gregory in de 38ste minuut. Hij was er snel bij, nadat Brentford-doelman David Raya geen goed antwoord had op een schot van Sam Clucas. Bruno Martins Indi deed de hele wedstrijd mee bij Stoke City, dat nu definitief zeker is dat het niet zal degraderen. Stoke staat nu zeventiende, acht punten boven de streep. Bij Brentford viel Halil Dervisoglu in de 69ste minuut in, maar ook de twintigjarige aanvaller uit Rotterdam kon het verschil niet maken voor The Bees. Brentford had de laatste acht wedstrijden allemaal gewonnen, waarvan de eerste (5-0 tegen Sheffield Wednesday op 7 maart) nog voor de coronastop.