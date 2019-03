Stevens tot einde seizoen bij Schalke 04: ‘Moeilijk om nee te zeggen’

Gisteren maakte Schalke 04 bekend dat de 65-jarige Nederlandse coach in elk geval morgen samen met Mike Büskens op de bank zou zitten als interim-coach. ,,Waarom ik dit doe? Het is moeilijk om nee te zeggen tegen Schalke 04", zei Stevens op de persconferentie.



Domenico Tedesco werd gisteren ontslagen na de midweekse 7-0 nederlaag in de achtste finale van de Champions League tegen Manchester City en de huidige veertiende plek in de Bundesliga. Het gat met de zestiende plek (die na afloop van het seizoen nacompetitie betekent, red.) bedraagt slechts vier punten. Het gat met de rechtstreekse degradatieplaatsen is wat groter: negen punten.