Stevens maakt bij hekkensluiter Schalke 04 plaats voor ervaren Gross

Gross is een 66-jarige Zwitser, die sinds 1988 actief is als trainer. Hij had onder meer Grasshopper, Tottenham Hotspur, FC Basel, VfB Stuttgart, BSC Young Boys, Al-Ahli en Zamalek onder zijn hoede. Gross tekent een contract tot het einde van dit seizoen bij Schalke. De club uit Gelsenkirchen staat onderaan in de Bundesliga met vier punten na dertien duels. De laatste competitiezege van Schalke dateert van 15 januari, toen Borussia Mönchengladbach met 2-0 werd verslagen. Vorig seizoen eindigde Schalke nog op de twaalfde plaats, nu is er een klein wonder nodig om degradatie te voorkomen.

Gross is na David Wagner (ontslagen na tweede speelronde) en Manuel Baum (ontslagen na twaalfde speelronde) de derde coach voor Schalke dit seizoen. Huub Stevens werd twee weken geleden aangesteld als interim-trainer voor het duel met Arminia Bielefeld, maar de nummer 16 won met 0-1 in de Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Stevens zag zijn ploeg vervolgens nog wel met 3-1 winnen in de bekerwedstrijd tegen SSV Ulm, maar die club komt uit op het vierde niveau van Duitsland.

Schalke 04 hervat de Bundesliga op zaterdag 2 januari (18.30 uur) met de uitwedstrijd bij Hertha BSC. Een week later komt Hoffenheim op bezoek in Gelsenkirchen. ,,Voor Schalke 04 gaat het in de komende vijf maanden alleen om lijfsbehoud in de Bundesliga”, zegt Wolfgang Schneider, directeur sport en communicatie van de club. ,,Gross heeft zowel in Duitsland als in Engeland bewezen dat hij lastige opdrachten succesvol kan uitvoeren. Hij zal de ploeg met een duidelijke lijn en een niet mis te verstaan verwachtingspatroon op de juiste weg brengen, daarvan zijn we overtuigd.”

