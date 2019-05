Stevens helpt Stuttgart met advies

Stevens was als trainer eigenlijk al met pensioen, maar hij moest dit seizoen in actie komen om Schalke 04 uit de gevarenzone te halen. De Limburger slaagde daar glansrijk in. Schalke sloot het seizoen af als nummer 14 van de Bundesliga. Toevallig speelde Stevens met zijn ploeg zaterdag de laatste wedstrijd tegen Stuttgart (0-0).



,,Huub zei na afloop tegen me: ik duim voor jullie'', vertelde Willig, de man die Stuttgart nu moet redden. ,,Hij zei ook dat we gas moeten geven en dat er ook een beetje plezier in de ploeg moet zitten. Ik neem zijn tips en ervaringen graag mee. Het kan ons alleen maar helpen.”