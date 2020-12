Stevens bewust van ernst situatie bij Schalke: ‘Deze uitdaging is zwaarder dan die in 2019’

Morgen tegen ArminiaHuub Stevens is weer terug als trainer van Schalke 04. De 67-jarige Limburger is de opvolger van Manuel Baum, die vanwege de slechte resultaten is ontslagen bij de club uit Gelsenkirchen. In principe leidt Stevens Die Königsblauen voor twee duels. Of toch langer wellicht? ,,Dat blauw-witte bloed kruipt waar het niet gaan kan.”

Huub Stevens draaide er niet om heen, vrijdagmiddag, tijdens zijn presentatie als (tijdelijke) coach van Schalke 04, de Duitse club die bezig is aan het meest dramatische jaar uit de clubgeschiedenis. Het wordt een pittige klus voor de Limburger om de bekende neuzen weer dezelfde richting op te krijgen in Gelsenkirchen. Maar voor die uitdaging staat hij wel en daar is hij zich bewust van.

,,De koppen vrij maken, de spelvreugde terug laten keren; dat is nu het belangrijkste. En we hebben er ook zo onze methoden voor om dat voor elkaar te krijgen”, zegt Stevens. ,,Het elftal heeft heel weinig zelfvertrouwen. We moeten zo snel mogelijk weer goede resultaten gaan boeken.”

Dat is hard nodig, aangezien Schalke sinds 17 januari geen wedstrijd meer won in de Bundesliga. Om die reden werd trainer David Wagner eind september al op straat gezet. Hetzelfde gold vandaag voor diens opvolger, voormalig Augsburg-trainer Manuel Baum, die evenmin tot goede resultaten kwam met de gevallen topclub. ,,Deze uitdaging is zwaarder dan de vorige”, zegt Stevens, doelend op zijn interim-klus in 2019 in de Veltins Arena, toen hij er voor zorgde dat de UEFA Cup-winnaar van 1997 niet degradeerde. ,,We staan nu helemaal onderaan. Dat is een andere situatie dan in 2019, toen we er beter voor stonden. Dan spreekt het voor zich dat deze opdracht een stuk lastiger is.”

Volledig scherm Met de inmiddels overleden voorzitter Rudi Assauer na het winnen van de UEFA Cup in 1997. © BSR Agency

Stevens noemt het vervelend dat Schalke Baum heeft ontslagen. ,,Ik heb hem vanmorgen nog gesproken. Hij was bijzonder aangedaan. En dat snap ik. Want aan zijn inzet heeft het niet gelegen. Hopelijk heeft hij ervan geleerd. Ik wens hem veel succes in het vervolg van zijn loopbaan.”

In principe leidt Stevens, die tot vandaag toezichthouder was bij de club waarmee hij als trainer zo vaak succesvol was, voor twee wedstrijden: het competitieduel van morgenmiddag tegen Arminia Bielefeld en het bekerduel van dinsdag met SSV Ulm 1846. Of de kans bestaat dat Stevens, wanneer de interim-trainersklus hem bevalt, alsnog langer aanblijft? Daarover wenst de coach niet te speculeren, geeft hij aan. ,,Voor dit moment gold dat het blauw-witte bloed kroop waar het niet gaan kon. Ik kon geen ‘nee’ zeggen. Wat de toekomst brengt, zien we wel.”

Volledig scherm Huub Stevens op 16 maart 2019 bij zijn derde periode bij Schalke. © AP