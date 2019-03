Stevens als interim-trainer op de bank bij Schalke na ontslag Tedesco

Stevens neemt in ieder geval zaterdag tegen RB Leipzig de honneurs waar. Het is niet duidelijk of hij mogelijk langer als eindverantwoordelijke op de bank blijft zitten en wanneer Schalke een definitieve opvolger voor Tedesco presenteert.

Schalke verloor dinsdag in de achtste finales van de Champions League met 7-0 bij Manchester City. In de Duitse competitie staat Schalke op de veertiende plaats, niet heel ver boven de degradatiestreep.

Stevens zit momenteel in de raad van toezicht van Schalke. De Nederlander was van 1996 tot 2002 en van 2011 tot 2012 trainer van Schalke. In eigen land had hij Roda JC en PSV onder zijn hoede.

Schalke speelt zaterdag in de Bundesliga een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig.

Met bier bekogeld

De 33-jarige Tedesco was bezig aan zijn tweede seizoen bij Schalke. De Italiaan begon uitstekend en leidde de club naar de tweede plaats achter kampioen Bayern München. Het bestuur van Schalke verlengde daarop in augustus vorig jaar zijn contract tot de zomer van 2022.

Dit seizoen wist Schalke de goede prestaties niet door te trekken. Begin maart was het ontslag van Tedesco na een thuisnederlaag tegen Fortuna Düsseldorf (0-4) al dichtbij, maar toen kreeg de trainer nog het voordeel van de twijfel. Tedesco ging na dat duel naar de harde kern van Schalke om zich te verontschuldigen, maar hij werd uitgescholden en bekogeld met bier.

,,Het was niet eenvoudig deze beslissing te nemen. Domenico heeft veel voor Schalke betekend’', zei sportief directeur Jochen Schneider. ,,Maar we denken dat een ommekeer er met deze trainersstaf niet meer in zat.’’