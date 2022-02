Sterrenploeg PSG blameert zich in Nantes, Neymar mist penalty op knullige wijze

PSG leek de schade nog wel te kunnen repareren toen het meteen na rust op 3-1 kwam door Neymar, die fraai afrondde na een heerlijke assist van Messi. Het was zijn achtste van het seizoen, maar scoren deed de Argentijn opnieuw niet in Ligue 1 (twee goals in vijftien duels). Niet veel later kwam Nantes nog verder in de problemen toen Dennis Appiah in de 58ste minuut een overtreding in zijn eigen zestien maakte op Mbappé. Maar de toegekende strafschop werd door Neymar zo slap ingeschoten dat doelman Alban Lafont de bal klemvast kon pakken.