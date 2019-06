Sterren bewijzen José Antonio Reyes de laatste eer

Messi: Weet niet of ik er op WK van 2022 in Qatar nog bij ben

1 juni Het is best mogelijk dat Lionel Messi vorige zomer in Rusland zijn laatste WK gespeeld heeft. ,,Ik weet niet of ik er op het WK van 2022 in Qatar nog bij zal zijn”, bekende de Argentijnse aanvoerder in een interview met Fox Sports.