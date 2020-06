Sterling: ‘Een derde van de Premier League is zwart, maar er is geen zwarte coach’

Sterling heeft de protesten tegen racisme in Groot-Brittannië gesteund na de dood van George Floyd, die in Minneapolis door politiegeweld om het leven kwam. ,,Er zijn ongeveer 500 spelers in de Premier League en een derde van hen is zwart en we hebben geen vertegenwoordiging in de hiërarchie of in de technische staf”, vertelde de 25-jarige international aan de BBC.