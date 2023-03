Stefan de Vrij en Inter op hoofdlijnen akkoord over nieuw meerjarig contract

met video Spanje zet Noorwegen dankzij 32-jarige debutant ruim opzij, Wales in slotminuut naast Kroatië

Spanje heeft in eigen huis overtuigend afgerekend met een Haaland-loos Noorwegen (3-0) in het eerste EK-kwalificatieduel. Orkun Kökçü scoorde voor Turkije, dat met 2-1 won op bezoek bij Armenië. Ik dezelfde groep had Wales weinig in te brengen had tegen Kroatië, maar in de slotminuut wist het toch nog een punt te pakken.