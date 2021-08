Steeds meer speelminuten voor Van Dijk: ‘Om weer op het veld te staan geeft me veel vertrouwen’

Spelers in Premier League gaan door met knielen: ‘Het is nu meer dan ooit belangrijk’

3 augustus De spelers in de Premier League zullen ook dit voetbalseizoen in Engeland voor de aftrap knielen uit protest tegen racisme en discriminatie, en als teken van inclusiviteit en solidariteit. ,,Wij geloven dat het nu meer dan ooit belangrijk is dat we blijven knielen als symbool van onze eenheid tegen alle vormen van racisme”, lieten de profvoetballers in een gezamenlijke verklaring weten.