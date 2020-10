Start van WK-kwalificatie in gevaar voor Neymar

Neymar moest eerder deze week de training afbreken toen hij pijn kreeg onderin zijn rug. ,,We gaan zien hoe hij herstelt", zegt teamarts Rodrigo Lasmar. ,,We gaan hem voor de volgende training nogmaals onderzoeken.”



De aanvaller van Paris Saint-Germain is de topscorer van het Braziliaanse elftal van bondscoach Tite met 61 doelpunten in 101 interlands. Neymar miste de afgelopen jaren heel wat wedstrijden van de nationale ploeg vanwege fysieke problemen.



Als de vleugelspits niet kan spelen tegen Bolivia, dan lonkt een basisplaats voor Richarlison. Tite kan ook kiezen voor de talenten Rodrygo of Matheus Cunha.