Stam en FC Cincinnati uitgeschakeld na hoofdrollen voor Locadia en Siem de Jong

Het FC Cincinnati van de Nederlandse coach had in de groepsfase verrassend gewonnen van New York Red Bulls en het Atlanta United van de inmiddels ontslagen Frank de Boer en dus mochten Stam, De Jong en Locadia in de achtste finale aantreden tegen Portland Timbers.

Locadia en De Jong begonnen allebei op de bank, maar mochten in de tweede helft invallen. De Jong deed dat na een klein uur bij 0-0, Locadia na 72 minuten bij een 1-0 achterstand. Jaroslaw Niezgoda had na 67 minuten namelijk de score geopend voor Portland Timbers. Vlak daarvoor dacht FC Cincinnati op voorsprong te komen, maar een goal van Mathieu Deplagne werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Het was vervolgens invaller Locadia die ervoor zorgde dat de wedstrijd door strafschoppen beslist moest worden. De voormalige spits van PSV maakte zijn tweede goal in dienst van FC Cincinnati door tien minuten voor tijd de 1-1 binnen te werken vanaf de stip. De Nederlandse aanvaller had er overigens ook nog voor kunnen zorgen dat er helemaal geen penalty's genomen hadden hoeven worden. In de 88ste minuut kreeg Locadia de bal op een presenteerblaadje van De Jong, maar hij raakte de bal helemaal verkeerd en schoot de bal zo ver naast.

In de strafschoppenserie maakte De Jong meteen de eerste penalty namens FC Cincinnati, maar het was uitgerekend Locadia die vervolgens faalde. Waar hij zijn penalty in de reguliere speeltijd nog strak in het hoekje schoot, was zijn inzet in de penaltyserie hopeloos. Locadia's poging werd gekeerd en omdat Kendall Waston de bal hoog over schoot én Portland Timbers alle penalty's wél benutte, zit het MLS is Back Tournament er na de achtste finale op voor Stam en consorten.



De kwartfinales zijn nu allemaal bekend bij het Amerikaanse voetbaltoernooi: Philadelphia Union - Sporting Kansas City, New York City FC - Portland Timbers, Orlando City SC - Los Angeles FC en San Jose Earthquakes - Minnesota United FC.