Stadionverbod dertien Lazio-fans vanwege 'Anne Frank'

De straffen zijn opgelegd omdat de fans van Lazio onlangs stickers verspreidden met daarop Anne Frank in een shirt van rivaal AS Roma. De harde kern van Lazio-supporters wordt vaker in verband gebracht met antisemitisme.

De spelers van Lazio namen woensdag afstand van die fans door voor de wedstrijd tegen Bologna warm te lopen in shirts met de beeltenis van Anne Frank daarop. De joodse Anne Frank stierf in februari 1945 op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen in Duitsland. Het dagboek dat ze in het Achterhuis in Amsterdam schreef, bleef bewaard en werd wereldberoemd.