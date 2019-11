Stad Verona ontkent racisme fans en wil Balotelli nu aanklagen

Stadionverbod

Verona heeft wel een van leiders van de harde kern een stadionverbod van tien jaar opgelegd. Dat gebeurde niet omdat Luca Castellini zich in het stadion aantoonbaar had misdragen, maar omdat hij een dag later in een radio-interview de racistische beledigingen had goedgepraat.



Volgens Castellini kan Balotelli geen ‘echte Italiaan’ worden genoemd. Op de vraag of hij een racist is zei de Verona-aanhanger dat zijn ploeg ook ‘een neger’ in dienst heeft en dat die na zijn doelpunt zondag normaal was toegejuicht. Hij doelde op de in Italië geboren Colombiaan Eddi Salcedo. Hellas liet weten dat de uitspraken indruisen tegen de normen en waarden van de club.