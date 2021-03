Staat de interland van Engeland in Albanië op losse schroeven?

Daarnaast wordt in de verklaring van de bond ook aangegeven dat het annuleren van de wedstrijd 'dramatisch’ zou zijn voor Albanië. Na overleg tussen de politie en de voetbalbond is nu het idee om het duel met Engeland achter gesloten deuren te spelen. Verwacht wordt echter dat kroegen vol zullen zitten.



Eerder had de Albanese minister Edi Rama een verzoek van de voetbalbond om dertig procent van de stadioncapaciteit te vullen met supporters afgewezen. Dat zou gaan om 6500 supporters die ingeënt zouden zijn tegen het coronavirus.



,,We proberen op dit moment de situatie op te lossen met de autoriteiten. Het is iets dat we snel hopen op te lossen”, aldus Andi Vercani, lid van de Albanese voetbalbond, tegen The Sun. De Engelse ploeg, onder leiding van trainer Gareth Southgate, zal zaterdag in Albanië aankomen.