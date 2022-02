Staande ovatie voor Christian Eriksen bij rentree, ‘winnende goal’ Wout Weghorst afgekeurd

Christian Eriksen is terug op de velden. De Deense middenvelder kwam tijdens het duel van zijn nieuwe club Brentford tegen Newcastle United in de tweede helft binnen de lijnen. Tot groot genoegen van alle aanwezigen.

Brentford moest in het duel met Newcastle al na tien minuten met een man minder door, omdat Josh DaSilva rood kreeg. De middenvelder stapte over de bal om die af te schermen, maar stond door die actie op het scheenbeen van Matt Targett. Via treffers van Joelinton en Jacob Murphy besliste Newcastle het duel tussen de twee laagvliegers vervolgens al voor rust.

Na zeven minuten spelen in de tweede helft stond heel het stadion ondanks de achterstand op. Christian Eriksen kwam binnen de lijnen. De Deen is terug op het veld na zijn hartstilstand op het EK van afgelopen zomer en kreeg een staande ovatie. De steen was gretig, maar kon aan de stand niets meer veranderen.

Newcastle verloor in 2022 nog geen competitiewedstrijd en is inmiddels naar de veertiende plaats van de ranglijst geklommen.

Door de hartproblemen en de inwendige defibrillator die Eriksen sindsdien heeft, mag hij niet meer spelen in de Serie A. Zijn contract bij Inter werd daarom ontbonden en de oud-Ajacied ging op zoek naar een nieuwe ploeg. Die vond hij in Brentford. Eriksen tekende voor een half jaar bij de ambitieuze Londense club.

De link met Brentford is geen onlogische: de Deense manager Thomas Frank werkte als trainer met Eriksen bij de nationale jeugdselecties van Denemarken. Daarnaast keren de middenvelder en zijn vrouw Sabrina terug naar hun geliefde Londen, de stad waar ze eerder al zeseneenhalf jaar woonden toen de middenvelder er speelde bij Tottenham Hotspur.

,,Buiten het resultaat ben ik een gelukkig man”, glunderde Eriksen na zijn rentree. ,,Dit is een geweldig gevoel. Wat de coach me vertelde voor mijn invalbeurt? Dat ik ervan moest genieten.”

Crystal Palace - Burnley 1-1

Met Wout Weghorst en Erik Pieters in de basis kwam Burnley op bezoek bij Crystal Palace al na negen minuten spelen op achterstand. Jeffrey Schlupp opende de score namens de thuisclub. Via een eigen doelpunt van Luka Milivojevic werd de stand net na rust weer gelijkgetrokken. Weghorst dacht zijn ploeg na 70 minuten spelen aan een voorsprong te helpen, maar zijn treffer werd wegens buitenspel afgekeurd.

Manchester United - Watford 0-0

Manchester United kan nog altijd niet overtuigen in de Premier League. In eigen huis kon de nummer vier niet winnen van nummer negentien Watford. Het gat met stadsgenoot en koploper City loopt zo op tot negentien(!) punten. Nummer vijf Arsenal heeft twee punten minder, maar ook drie wedstrijden minder gespeeld.

Brighton & Hove Albion - Aston Villa 0-2

Joël Veltman verloor met Brighton & Hove Albion de thuiswedstrijd tegen Aston Villa (0-2). De oud-verdediger van Ajax kreeg een gele kaart. Matthew Cash opende de score voor Aston Villa. De Poolse verdediger vroeg na zijn treffer aandacht voor de oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen. Hij trok zijn wedstrijdshirt uit en toonde een boodschap die voor zijn landgenoot Tomasz Kedziora was bestemd.

“Tomasz Kedziora en familie, blijf sterk”, stond op een ander shirt dat hij droeg. Kedziora voetbalt in Oekraïne voor Dinamo Kiev. Cash kreeg een gele kaart voor het uittrekken van zijn wedstrijdshirt.

