Staande ovatie voor Christian Eriksen bij rentree in de Premier League

Denso Kasius leeft de Italiaanse droom: ‘Of ik al bang ben voor Zlatan Ibrahimo­vic? Ik eet hem helemaal op’

Denso Kasius (19) uit Nootdorp leeft de Italiaanse droom. Eind januari verruilde hij de Keuken Kampioen Divisie voor de Italiaanse Serie A. Een verhaal over taxi’s bestellen in het Italiaans en zijn bijna-assist in Stadio Olimpico op Marko Arnautovic. ,,Ik geniet vooral.”

20 februari