St. Juste en Boëtius pakken tóch nog punt met Mainz bij Köln

Mark Uth, oud-speler van Heracles en Heerenveen, werd al na een paar minuten gevloerd in het strafschopgebied en schoot zelf de toegekende penalty raak. Zoals Köln dus furieus startte in de eerste helft, zo scoorde thuisploeg ook snel na rust via een kopbal van Florian Kainz.

Gevoelsmatig was daarmee de wedstrijd gespeeld, maar Mainz vocht zich in het laatste uur knap terug. Eerst was Taiwo Awoniyi het eindstation van een fraaie aanval; tien minuten later kon middenvelder Pierre Kunde zomaar het veld oversteken in de as en afronden. Tien minuten voor tijd wisselde Köln drie keer en bracht het Kingsley Ehizibue (oud-PEC) in, Mainz wisselde op dat moment tweemaal. Een winnaar leverde dat in de slotfase niet meer op. Köln blijft daarmee tiende en verzuimt om op gelijke hoogte te komen met het Hoffenheim van Alfred Schreuder. Mainz staat vijftiende.