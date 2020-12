Spurs zonder Bergwijn naar halve finale League Cup

Haaland verkozen tot voetballer van het jaar in Noorwegen

20 december De trefzekere aanvaller Erling Haaland van Borussia Dortmund is in zijn vaderland Noorwegen voor de eerste keer verkozen tot voetballer van het jaar. De 20-jarige spits is de opvolger van middenvelder Martin Ødegaard (Real Madrid).