Spurs moeizaam langs Cardiff, Aké wint ruim met Bournemouth

Tottenham kwam uitstekend uit de kleedkamers op het eigen White Hart Lane. Na nog geen twee minuten spelen in de tweede helft leek Lucas de 2-0 te maken, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino bleef sterker en zag dat Cardiff na 58 minuten ook nog met tien man verder moest na een domme rode kaart van Joe Ralls.



Spurs leek over Cardiff heen te lopen, maar ondanks veel dreiging van de thuisclub hield Cardiff lang stand. De degradatiekandidaat kreeg zelfs nog kleine mogelijkheden op een punt in Londen, maar het bleef bij 1-0, waardoor Tottenham zeker voor één dag de nummer drie is in de Premier League.



De ploeg van Pochettino heeft nu achttien punten, één punt minder dan koplpers Manchester City en Liverpool. Beide ploegen spelen morgen tegen elkaar. Cardiff blijft op twee punten staan in de Premier League en staat daarmee in de degradatiezone.



(tekst gaat verder onder video)