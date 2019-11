Spurs kiest voor trendbreuk met aanstelling José Mourinho

Door Daniël Dwarswaard



Zet het maar vast in uw agenda: op woensdag 4 december Manchester United – Spurs en op zondag 22 december Spurs – Chelsea. José Mourinho (56) tegen twee van zijn voormalige clubs in de Premier League. Het zal knetteren. Geheid dat we de Portugese coach zullen zien zoals we hem kennen. De provocateur, de bespeler, de aandachttrekker. Misschien ook wel als de winnaar. Want je kunt veel zeggen over Mourinho, maar zijn erelijst is schier oneindig.