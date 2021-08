Spurs-fans nemen Harry Kane op de hak na zege op Manchester City in pikant duel

Kane speelt en scoort al jaren voor Tottenham, maar City wil alle records breken om hem naar Manchester te halen. Vooralsnog zonder succes, maar de spits ontbrak wel in de selectie van de thuisclub. Officieel omdat hij nog niet fit was. Of Kane, die zelf wel oren zou hebben naar een overgang, in het stadion aanwezig zou zijn? ,,Hij heeft vanmorgen getraind, ik weet niet wat hij nu aan het doen is”, aldus Spurs-coach Nuno Espirito Santo voor de wedstrijd bij Sky Sports. De Portugees kon zijn topscorer pas vrijdag voor het eerst op de training kon verwelkomen.



Jack Grealish was er vandaag wel bij en de recordaankoop van City liet zich al in de openingsfase zien met een aantal prima aannames en steekballen. Tottenham had het de eerste 20 minuten moeilijk, maar kwam daarna steeds beter in de wedstrijd. In de eerste helft kwamen allebei de ploegen tot zes doelpogingen. Geen van die inzetten ging overigens op doel. Dat maakte het extra pijnlijk dat Kane niet op het veld stond. De spits heeft zijn vizier doorgaans wel op scherp staan.