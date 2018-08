Spurs betaalt tol voor WK: mogelijk B-elftal bij competitiestart

De troostfinale en de WK-finale dateren nog maar van 14 en 15 juli. En vooral ‘Spurs’ ondervindt daar nu de gevolgen van. Want ga maar eens na: captain Hugo Lloris behaalde met Frankrijk de finale. Een dag eerder trof een compleet Tottenham Hotspur-leger elkaar in de troostfinale: Engeland met Kieran Trippier, Dele Alli, Harry Kane, Eric Dier en Danny Rose in de gelederen tegenover het Belgische Spurs-trio Mousa Dembélé, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld.



Na een krappe drie weken vakantie staan alle negen spelers net weer op het trainingsveld, maar zaterdag wacht al de seizoensopener tegen Newcastle United. Het zou dus zomaar kunnen dat Mauricio Pochettino met een compleet B-elftal aan het seizoen moet beginnen. Tegenover Engelse media noemt hij het almost impossible om alle WK-sterren bijtijds fit te krijgen voor zaterdag zonder het risico op blessures te nemen.



,,Het zou beter voor ze zijn om de eerste en misschien de tweede wedstrijd te missen dan te spelen en een blessure op te lopen, waardoor ze nog meer wedstrijden moeten toekijken. Als we het idee hebben dat we te veel risico nemen als we ze opstellen, hoe hard ze deze week ook hebben gewerkt, dan doen we het niet. Het is een mega-uitdaging om ze fit te krijgen voor de wedstrijd tegen Newcastle. Bijna onmogelijk”, aldus Pochettino.