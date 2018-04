Sprookje voor Les Herbiers: derdeklasser in Franse bekerfinale

Les Herbiers leeft al decennialang een anoniem bestaan in de lagere regionen van het Franse voetbal, maar dit seizoen is alles anders. De derdeklasser staat volgende maand in de finale van de Franse beker.

Opvallend genoeg trof Les Herbiers vanavond in de halve finale divisiegenoot Chambry. In het Stade la Beaujoire zorgden Florian David en Ambroise Gboho voor de 2-0 eindstand.



In de finale op 8 mei in Parijs zal de opdracht veel zwaarder worden. Dan wacht landskampioen Paris Saint-Germain of het eveneens in de Ligue 1 spelende Caen.

Loting

Les Herbiers versloeg op weg naar de finale gerenommeerde clubs als AJ Auxerre en RC Lens, maar had ook een beetje geluk met de loting. Geen van de opponenten speelt namelijk op het hoogste niveau in Frankrijk.

Het maakt het sprookje van Les Herbiers niet minder mooi. De gemeente in het Franse departement Vendée in de regio Pays de la Loire telt slechts 14.811 inwoners. Drie jaar geleden speelde de club nog op amateurniveau in de vierde divisie.

De prestatie van Les Herbiers in het belangrijkste Franse bekertoernooi is overigens niet uniek. Deze eeuw schopten ook Calais (vierde divisie, 2000) en US Quevilly (derde divisie, 2011) het tot de eindstrijd. Het lukte een club die niet in de Ligue 1 of Ligue 2 speelt echter nog nooit om de bekerfinale ook daadwerkelijk te winnen.