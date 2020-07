Sporttribunaal draait schorsing Manchester City terug: club mag toch Champions League in

De boete van 30 miljoen euro die de UEFA had opgelegd is teruggebracht naar 10 miljoen euro. City is wel schuldig bevonden aan het niet meewerken met de UEFA, maar niet van het breken van de financiële regels. Volgens de Europese voetbalbond zou City de sponsorbijdragen voor een te groot bedrag hebben bijgeschreven op de financiële balans. Daardoor kon de club meer uitgeven zonder de financial fairplay-regels te verbreken. Uit uitgelekte e-mails zou blijken dat de eigenaar Sheikh Mansour extra geld in de club had gestoken, maar dit werd opgeschreven als een sponsoring van Etihad.