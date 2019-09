Sporting raakt verder achterop door Portugese stuntploeg

Sebastián Coates was de schlemiel bij Sporting. Hij passeerde in de 88e minuut zijn eigen doelman (1-2). Sporting kwam met een treffer van Luciano Vietto nog wel op voorsprong in Estádio José Alvalade. Ruben Lameiras tekende voor de gelijkmaker.



Famalicão mag zich koploper van Portugal noemen, met een voorsprong van een punt op Benfica en FC Porto. Sporting volgt op acht punten. Famalicão is dit seizoen nieuw op het hoogste niveau en speelde vijf jaar geleden nog in de derde divisie.



Sporting Portugal verloor afgelopen donderdag in Eindhoven van PSV (3-2) in de groepsfase van de Champions League. Trainer Marcel Keizer werd begin deze maand ontslagen bij Sporting. Bas Dost verliet de club vorige maand voor Eintracht Frankfurt.