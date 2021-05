Sporting na 19 jaar bijna weer kampioen na gelijkspel tussen achtervolgers Porto en Benfica

Braziliaans international Everton Soares had Benfica halverwege de eerste helft op voorsprong gezet in eigen stadion, maar een kwartier voor tijd maakte de Colombiaanse middenvelder Mateus Uribe de 1-1 namens FC Porto. Daar bleef het vervolgens bij in Estádio da Luz. FC Porto (elf stuks) en Benfica (zeven) verdeelden alle landstitels sinds 2002, maar zullen het kampioenschap dit jaar aan Sporting moeten laten.



De ploeg van Rúben Amorim kan ook nog eens ongeslagen kampioen worden, want het staat nu op 79 punten na 24 zeges en zeven gelijke spelen. Mario Jardel, João Pinto, Ricardo Quaresma, Hugo Viana, Paulo Bento en Rui Jorge waren de bekende namen uit het laatste kampioensteam van Sporting in het seizoen 20021/2002.



FC Porto was bij winst op Benfica op zes punten van Sporting gekomen. Nu is het gat nog altijd acht punten met nog maar drie speelrondes te gaan. Sporting won gisteravond al met 0-2 bij Rio Ave en kan komende dinsdag na negentien lange jaren eindelijk weer kampioen worden. Dat moet dan gebeuren in de thuiswedstrijd tegen Boavista, de tweede club van Porto. Sporting gaat op zaterdag 15 mei vervolgens op bezoek bij Benfica.