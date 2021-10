Sporting domineert in Istanbul en houdt hoop op volgende ronde

Eerste zorgpremie bekend: stijging van 3,25 euro. Voorbode voor andere premies?

9:54 De zorgpremie van verzekeraar DSW gaat komend jaar met 3,25 euro per maand omhoog. Daarmee komt de premie op een maandelijks bedrag van 127,75 euro per maand. Wat zegt deze premie over de prijzen van andere verzekeraars? Kijken zorgverzekeraars naar elkaar voor het vaststellen van de premie en waarom is DSW altijd de eerste?