Spezia voor het eerst in Serie A

De Jong in eerste jaar bij Sevilla: niet veel goals, wel vaak belangrijk

17 augustus Luuk de Jong was zondagavond de matchwinner bij Sevilla in de halve finale van de Europa League tegen Manchester United. De 29-jarige spits staat nu op acht goals bij de club uit Andalusië, waar hij dit seizoen in 45 van de 52 wedstrijden in actie kwam.